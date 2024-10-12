Enerji Güvenliği Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
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Enerji Güvenliği Konferansı İstanbul'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, enerji güvenliği ve işbirliğini tartışmak üzere konferansa katıldı.

12.10.2024 01:17
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Atlantik Konseyi tarafından İstanbul'da düzenlenen "Temiz ve Güvenli Enerji" başlıklı bölgesel konferansa katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Atlantik Konseyince düzenlenen "Temiz ve Güvenli Enerji" başlıklı bölgesel konferansa iştirak etti.

Ekinci, konuşmasında bölgede enerji güvenliğinin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Türkiye'nin katkılarını ve hedeflerini paylaştı.

Ayrıca Ekinci, konferans marjında ABD Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Reta Jo Lewis ile görüştü.

Görüşmede, enerji projelerinin finansmanı dahil, ABD ile ikili işbirliği ve üçüncü ülkelerde ortak çalışma imkanları ele alındı.

Ekinci, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Geoffrey Pyatt'la da bir araya geldi.

Görüşmede, enerji güvenliğinin geliştirilmesi doğrultusunda ABD ile ikili ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA

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