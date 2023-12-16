Enez\'de tekne battı, Erikli\'de cadde suyla kaplandı

Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı olurken, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesi ve Erikli köyünde fırtına ve sağanak etkili oldu. Ege Denizi'ndeki kuvvetli poyrazda balıkçılar teknelerini Enez'de balıkçı barınağına çekti. Dalgaların vurduğu barınakta 1 amatör balıkçı teknesi battı. Balıkçılar, diğer tekneleri dalgalardan korumak için güvenli bölgelere çekti. Keşan'ın Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle iş yeri ve bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Esnaflar ve vatandaşlar, kendi imkanları ile suları temizlemek için çalışma başlattı.