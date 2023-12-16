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Enez'de tekne battı, Erikli'de cadde suyla kaplandı - Son Dakika
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Enez'de tekne battı, Erikli'de cadde suyla kaplandı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesi ve Erikli köyünde poyraz ve sağanak etkili oldu. Enez'de bir amatör balıkçı teknesi battı, Erikli köyünde ise iş yeri ve evler su altında kaldı.

16.12.2023 - 15:43,
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Edirne'nin yükseklerine kar yağdı (2)

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı olurken, Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesi ve Erikli köyünde fırtına ve sağanak etkili oldu. Ege Denizi'ndeki kuvvetli poyrazda balıkçılar teknelerini Enez'de balıkçı barınağına çekti. Dalgaların vurduğu barınakta 1 amatör balıkçı teknesi battı. Balıkçılar, diğer tekneleri dalgalardan korumak için güvenli bölgelere çekti. Keşan'ın Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde ise sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle iş yeri ve bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Esnaflar ve vatandaşlar, kendi imkanları ile suları temizlemek için çalışma başlattı.

Enez\'de tekne battı, Erikli\'de cadde suyla kaplandı
Kaynak: DHA
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Saros Körfezi, Edirne, Erikli, Son Dakika

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SON DAKİKA: Enez'de tekne battı, Erikli'de cadde suyla kaplandı - Son Dakika
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