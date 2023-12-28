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Engelli Bakımevinde Şiddet Uygulayan Çalışan Yargılanıyor - Son Dakika
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Engelli Bakımevinde Şiddet Uygulayan Çalışan Yargılanıyor

Büyükçekmece'de bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan çalışan Nuri C. ile o anları cep telefonuna kaydeden Melek P.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Nuri C. savunmasında, 'Yaptığım iddia edilen şeyler tamamen şaka amaçlıdır. Onun canına kastedecek bir şey yapmadım' dedi. Mahkeme, Nuri C.'nin ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verdi.

Engelli Bakımevinde Şiddet Uygulayan Çalışan Yargılanıyor
28.12.2023 - 10:41,
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BÜYÜKÇEKMECE'de bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan çalışan Nuri C. ile o anları cep telefonuna kaydeden Melek P.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Nuri C. savunmasında, "Yaptığım iddia edilen şeyler tamamen şaka amaçlıdır. Onun canına kastedecek birşey yapmadım" dedi. Mahkeme, Nuri C.'nin ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verdi.

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Nuri C. bulunduğu cezaevinden getirilirken şikayetçi Mahmut A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BENİM"

Nuri C. savunmasında, "Ben Büyükçekmece'deki bir bakımevinde bakım teknikeri olarak çalışırım. 2022 Aralık ayında işe girdim. Mağdur Ahmet A., yatalak hasta olarak bizim hasta bakım merkezimizde kalmaktaydı. İddianamede geçen ve yaptığım iddia edilen şeyler tamamen şaka amaçlıdır. Onun canına kastedecek birşey yapmadım. Görüntülerdeki kişi benim" dedi.

Mağdur Ahmet A.'nın kardeşi müşteki Mahmut A. ifadesinde, "Ağabeyim yaklaşık 2 senedir yatalaktır. SGK'dan gelenler, ağabeyimi bakımı için bu bakımevine yerleştirdiler. Ağabeyim hiç hareket edememektedir, bakıma muhtaçtır. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

"MÜVEKKİLİM ÇEKTİĞİ VİDEOYLA EZİYET SUÇUNU AÇIĞA ÇIKARDI"

Sanık Melek P.'nin avukatı Orhan Kaya ise, "Müvekkilimin çektiği videoyla işlenen bir eziyet suçunun açığa çıkması sağlanmış oldu. Sözkonusu olayın vuku bulmasıyla kurumda işlenen ve işlenebilecek suçlara ilişkin gerekli önlemlerin alınmasında fayda sağlanmıştır. Müvekkilim kurumda 2 gün çalışmıştır. Kendisinin eziyet eylemine bir dahili de olmamıştır. Eziyet suçunun açığa çıkartılması kamu yararınadır bu nedenle özel hayatın gizlilik suçunu da oluşturmamaktadır" dedi.

TAHLİYE KARARI

Duruşmada olay tarihinde bakımevinde büro personeli olarak çalışan Anıl Rıza Kaya ise, tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Mağdur Ahmet A., zihinsel ve bedensel engelli hastamızdır. Yatalak hastamızdır. İhtiyaçları bakım personeli tarafından sağlanmaktadır. Tekerlekli sandalyeye bakım personeli yardımıyla oturabilmektedir, kendi başına oturamaz" şeklinde konuştu. Mahkeme, Nuri C.'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalinin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süreyi, delillerin önemli ölçüde toplanmış olmasını gözönünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede sanık Nuri C.'nin mağdur Ahmet A. bakım evinde hasta yatağındayken, "Doğru söyle, seni sinkaf ederim, beni seviyor musun, bana bak, gözlerimin içine bakarak söyle" dediği aynı esnada mağduru tokatladığı belirtildi. Ayrıca Nuri C.'nin yine mağdurun cinsel organına bastırarak alay ettiği de anlatıldı. Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde Ahmet A.'ya yönelik eziyet ve özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçlarını işledikleri, mağdurun eziyet suçu bakımından kendisini savunamayacak durumda olduğu da iddianamede yer aldı. Sanıklar Nuri C. ve Melek P.'nin 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 8 yıla, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan da yine ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA
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