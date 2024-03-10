Engelli bir genç için evde meddah gösterisi düzenlendi

Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, kurduğu meddah ekibiyle 27 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya'nın evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü kutladı.
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya başladı.
Müzisyen arkadaşları Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir, Murat Kola ve Nazım Ünveren ile ekip kuran Demir, evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri gerçekleştiriyor.
Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile Taşköprü ilçesinde yaşayan fiziksel ve zihinsel engeli 27 yaşındaki Nurcan Kaya'yı ziyaret eden meddah ekibi, evde gösteri yaparak Nurcan'ın doğum günü kutladı.
Gösteri sırasında Nurcan ve ailesinin oldukça mutlu oldukları görüldü.
Anne Elveda Kaya, gazetecilere, eşinin vefat ettiğini belirterek, "Çocuğumuzu mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin. Bugün bizim için bambaşka bir şey oldu. Nurcan bugün bambaşkaydı. Dün gece hiç uyumadı zaten, çok değişik bir şey oldu. Daha önce hiç meddah izlememişti. İlk kez böyle bir şey oldu. Nurcan normalde toplum içerisinde mutludur ama bugün bambaşka mutlu oldu." dedi.
Kardeşi Ercan Kaya ise "Doğum gününü her sene kendi aramızda kutluyoruz. Bir haftadır kendi aramızda doğum günü planlıyorduk, bu bizim için büyük sürpriz oldu. Ben işteydim, işteyken haber geldi, çıkıp geldim. Ablamın mutluluğu gözlerinden okunuyor. 23 yaşındayım elimden geldiği kadar en iyi şekilde kutlarız. Her sene doğum gününde mutlu ederiz ama bu sene doğum gününde ayrı bir mutlu gördüm." diye konuştu.
Meddah Rugeş Demir de 6 kişilik bir ekip olduklarını söyledi.
Köy köy gezip çocuklara ve gençlere hikayeler anlattıklarını kaydeden Demir, şunları dile getirdi:
"Bugüne kadar pek çok yerde gösteriler yaptık fakat sonrasında öğrendik ki bizim gösterimize gelemeyen kardeşlerimiz var. Madem onlar bize gelemiyor biz de onların ayaklarına gidelim diye böyle bir proje başlattık. Onların yanında olmaktan büyük keyif alıyoruz. Onların mutluluğunu görünce daha keyifli oluyoruz. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş meddahlığı bu vesile ile insanlara tanıtıyoruz. Bu şekilde insanların zihninde etki bırakıyoruz. Gittiğimiz yerlerden derlediğim masallardan bir kitap hazırladık. Bu kitapları ziyaret ettiğimiz kardeşlerime hediye ediyorum."
Evlerde yaptıkları gösterilerden çok mutlu olduklarını dile getiren Demir, "Bazı salonlarda gösteriler yaptığımızda teyze ve amcalarımız evde çocuğumuz var gelip onlara da anlatır mısınız dediğinde şaşırmıştım. Sonrasında biz bu ortama geldiğimizde emin olun bin kişilik salonlara bedel. En çok onların buna ihtiyacı var. Hayatlarında ilk kez buna şahit oluyorlar. Bunu ilk kez biz yaptığımız için mutlu ve gururluyuz. Talep eden her aileye gitmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Engelli bir genç için evde meddah gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.
Kayseri'de Ramazan akşamlarında kılınan teravih namazının başlangıç noktası olan Battal Mescidi, şehirdeki İslam'ın ilk izlerini taşıyor. Eski 'Mazaka' kentinin beş tepesinden birinde bulunan mescit, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi tarafından yaptırılmıştır. Restorasyonlar geçiren mescidin yanında ise Moğol istilasından kalma Kırk Kızlar Türbesi bulunmaktadır.
Nikah işlemleri için memleketine gelen Uzman Çavuş İsmail Yavuz, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kütahya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablo olduğunu belirterek, bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 1994'te Düzce'de şehit olan jandarma er Salih Kasap'ın annesi Elmas, babası Ramis ve kardeşi Süleybe Kasap'ı ziyaret etti. Sezer, aile üyeleriyle sohbet ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve şehit ailelerinin devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan camiler, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı. Temizlik çalışmaları kapsamında camilerin tüm bölümleri temizlendi ve dezenfekte edildi. Cami bahçeleri de yıkanarak hijyen önlemleri alındı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden oluşturulan ekip için eğitim düzenliyor. Eğitimde çığda arama kurtarma teknikleri ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Gönüllüler, tatbikatlarla öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor. İHH'nın düzenli olarak yaptığı bu eğitimlerle doğal afetlere hazırlık sağlanıyor.
Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.
Elazığ Amatör Küme U18 Futbol Ligi'nde final maçında Yolspor'u 2-1 mağlup eden Elazığ İl Özel İdarespor, şampiyon oldu. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?