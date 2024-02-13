Engelli bireylere destek defilesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Engelli bireylere destek defilesine yoğun ilgi

Engelli bireylere destek defilesine yoğun ilgi

Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu'nun katkılarıyla Ankara'da düzenlenen defileye yoğun ilgi gösterildi. Defileye vakıf yönetimi, yabancı misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Defilenin ardından Lübnan Büyükelçisi'nin eşine plaket takdim edildi. Günün gelirleri engelli bireylere ulaştırılacak.

13.02.2024 22:20  Güncelleme: 22:21
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Engelli bireylere destek defilesine yoğun ilgi

ANKARA - Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına düzenlenen defile, yoğun ilgi gördü.

Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu'nun katkılarıyla engelli bireylerin yaşamlarına destek olmak amacıyla Ankara'da bir otelde defile düzenledi. Defileye, vakıf yönetiminin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Defilenin ardından ise Lübnan Büyükelçisi Ekselans Gbassan Moallem'in eşi Louma Kabalan Moallem'e defileye olan desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Katerina Ekşioğlu'nun tasarladığı kıyafetler ise katılanlar arasında beğeni aldı.

Burada konuşan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı Cihan Ekşioğlu, günün gelirlerinin tamamının vakıf aracılığıyla engelli bireylere ulaştırılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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