Engelli Kamu Personeli Atamaları Yapılacak

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1830 engelli vatandaşın Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almasını son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Kamu kurumlarımızdan aldığımız sayı doğrultusunda yeni yılla beraber 1830 engelli vatandaşımızın daha EKPSS üzerinden kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğiz. Bu atamanın şimdiden engelli bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.