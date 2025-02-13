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Burdur'da engelli kardeşlerin polis olma hayali gerçek oldu

Üniformalarını giyip polis aracıyla Burdur caddelerinde devriye görevi yaptılar

BURDUR - Burdur'da engelli Furkan ve Ali Korkmaz kardeşler, polis olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Furkan ve Ali kardeşler için anlamlı bir sürpriz hazırladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyle iletişime geçerek kardeşlere unutulmaz bir gün yaşattı. Polisleri karşılarında gören Furkan ve Ali'nin mutluluğu yüzlerinden okunurken, kardeşler ekiplerle kucaklaşarak duygu dolu anlar yaşadı.

20 ve 30 yaşındaki kardeşler, polis kıyafetlerini giyerek ekip aracıyla şehir turu attı, telsizle anons geçerek kendilerini adeta gerçek bir polis gibi hissetti. Bu özel anlara tanıklık eden anne Korkmaz, çocuklarının hayalini gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuyla buluşturdu.