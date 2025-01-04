Engelli Meclisi Yeni Döneme Başladı

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Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleşen genel kurula videolu mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Belediye olarak önce insan diyen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki bir şehri güçlü kılan yalnızca yolları, binaları ya da parkları değildir. Asıl güç o şehrin her bir bireyinin eşit koşullarda ve onurlu bir yaşam sürebilmesidir. Engelleri kaldırmak için bir araya gelen yürekler güçlü bir toplumun temellerini atan en büyük güvencedir. Bu nedenle bugün burada bulunan sizler dayanışmanın, eşitliğin ve umudun en güzel örneklerini temsil ediyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 'önce insan' diyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Tüm hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve eşit bir şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak bizim en temel önceliğimizdir"