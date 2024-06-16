Engelli oğluna ömrünü adayan baba evsiz kalmanın eşiğinde - Son Dakika
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Engelli oğluna ömrünü adayan baba evsiz kalmanın eşiğinde

Manisa'da serebral palsili oğluna 38 yıldır hem analık hem de babalık yapan Zeki Eyilik, oturdukları evin satılacak olmasından dolayı evsiz kalmanın eşiğine geldiklerini anlattı. Oğluna olan sevgisi gözlerine yansıyan baba Zeki Eyilik, Allah ömür verdikçe oğluna bakmaya devam edeceğini belirtti.

16.06.2024 11:23
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Engelli oğluna ömrünü adayan baba evsiz kalmanın eşiğinde

Serebral palsili oğluna 38 yıldır hem baba hem anne oldu

Hiç yılmadan 38 yıldır oğluna gözü gibi bakan Zeki Eyilik, doğup büyüdüğü evin satılacak olmasından dolayı evsiz kalmanın eşiğine geldi

MANİSA - Manisa'da serebral palsili 38 yaşındaki oğluna hem analık hem de babalık yapan 64 yaşındaki Zeki Eyilik, bir Babalar Günü'nü daha oğluyla geçireceği için mutlu olduğunu söyledi. Oğluna olan sevgisi gözlerine yansıyan baba Zeki Eyilik, Allah ömür verdikçe oğluna bakmaya devam edeceğini belirterek, oturdukları evin satılacak olmasından dolayı evsiz kalmanın eşiğine geldiklerini anlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Zeki Eyilik, 38 yıldır serebral palsi olan oğluna hem annelik hem de babalık yapıyor. Oğlu Ertan'ın altını alan, mamasını yediren, banyosunu yaptıran baba Zeki Eyilik ve oğlu Ertan'ın birbirine olan bağlılığı ve sevgisi ise herkesi duygulandırıyor.

Bütün ömrünü oğlu Ertan'a adayan Zeki Eyilik, oğluna bir yaşına gelmeden geçirdiği havale sonrası serebral palsi tanısı konduğunu ve eşini de birkaç ay sonra kaybettiğini belirterek 38 yıldır evladına gözü gibi baktığını anlattı. Oğlu Ertan Eyilik'e hem annelik hem babalık yapan Zeki Eyilik, oğlunun yüzündeki en ufak bir tebessümün bile kendine dünyaları verdiğini söyledi. Her baba gibi Babalar Günü'nde oğlunun yürüyerek geldiğini görmek istediğini ancak onun her nefes alışının bile kendisine dünyaları verdiğini kaydeden baba Eyilik oturdukları 2 göz oda evin babadan miras kaldığını ve önümüzdeki günlerde mirasçılar tarafından satışa çıkarılacağını söyledi. Bir yandan oğluyla ilgilenirken bir yandan da evsiz kalmanın eşiğine gelen Eyilik, en büyük endişesinin ise kendisine bir şey olduğunda oğluna kimin bakacağıyla ilgili olduğunu belirtti.

Evsiz kalmanın eşiğinde

Henüz 26 yaşındayken oğluna bakmaya başladığını ve 38 yıldır evladına tek başına gözü gibi baktığını ifade eden Zeki Eyilik, "Bir yaşına gelmeden şiddetli havale geçirdi. Havaleden sonra tedavisine başladık serbral palsi oldu. Bu rahatsızlık yaşam boyu sürüyormuş. Arada bir kardeşlerim gelip bakıyorlar, yardımcı oluyorlar. İlaç almak için Akhisar'a gideceğim zaman gelip başında duruyorlar. Allah razı olsun, sosyal yardımlaşma yardımcı oluyor, bakım parası alıyorum. İhtiyaçlarını giderebiliyorum. Allah bin kere razı olsun devletimden. Zor oluyor ama insanın evladı. Ömür boyu bakacağım. Benim boynumun borcu. Ömrün yettiğince bakacağım. En büyük sıkıntım bana bir şey olursa oğluma ne olacağını düşünüyorum. Bu aralar bir ev sıkıntımız var. Oturduğum bu ev miras ve satılacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu bu evin çatısını yaptırdı, eşya yardımında bulundu. Allah razı olsun. Ev sağlıksız olduğu için bir hayırsever çıkar da yardım ederse ev konusunda Allah razı olsun" dedi.

"Ona bakarken mutlu oluyorum"

Oğluna bakarken mutlu olduğunu ve yaşadığı zorlukları dert etmediğini anlatan Eyilik, "Babalar Günü'nde oğlumun yürüdüğünü görmek çok mutlu ederdi beni ama Babalar Günü hüzünlü geçiyor. Bize verilen bir imtihan bu. Benim yoldaşım. Yıllardır alıştım ben. Ömrüm yettiğince bakacağım ben oğluma. İnşallah ömrü uzun olur. Bu Babalar Gününde evlatları engelli olan babalara Allah iyilik sağlık versin. Annesi vefat ettiğinde oğlum 1 yaşındaydı. Bakımını ben üstlendim Allah ömür verdi 38 yaşına geldi. Ona bakarken mutlu oluyorum. Çok şükür benim bir rahatsızlığım yok. Bu yaşıma kadar hiç hasta olmadım. Kendim için 20 yıldır hiç doktora gitmedim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelli oğluna ömrünü adayan baba evsiz kalmanın eşiğinde - Son Dakika

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