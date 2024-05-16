Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından şehir stadyumunda yapılan şenlikte renkli görüntüler yaşandı.
Özel Eğitim Uygulama Okulundan 30 özel gereksinimli çocuk, polis ekipleriyle uçurtma uçurdu.
Polis abileri ile birlikte şarkılar seslendiren çocuklar güzel vakit geçirdi.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Engelliler Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika
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