Entertech, TEKNOFEST'te Girişimcilik Programlarını Tanıtıyor - Son Dakika
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Entertech, TEKNOFEST'te Girişimcilik Programlarını Tanıtıyor

Entertech, TEKNOFEST\'te Girişimcilik Programlarını Tanıtıyor

Entertech İstanbul Teknokent, KKTC'deki TEKNOFEST'te girişimcilik programlarını sergiliyor.

03.05.2025 10:04
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Entertech İstanbul Teknokent, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'teki standında girişimcilik programlarını ziyaretçilere tanıtıyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Etkinliğin paydaşlarından Entertech İstanbul Teknokent'in standında, teknokent tarafından hayata geçirilen girişimcilik programları tanıtılıyor. Ayrıca, Entertech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Londra ve Hollanda'da gerçekleştirilen yurt dışı programları hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

"Türkiye'nin geleceği için yenilikçi teknolojiler büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, TEKNOFEST etkinliklerinin Milli Teknoloji Hamlesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

7'den 70'e herkesin ilgisini çeken TEKNOFEST'in yerli teknolojiler için önemli bir tanıtım noktası olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Festival, toplumda bir teknoloji farkındalığı yaratıyor. Aynı zamanda TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarla girişimciler iş modellerini sunarak yatırım ve destek fırsatına erişebiliyor. Türkiye'nin geleceği için gençlerimizin ve girişimcilerimizin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler büyük önem taşıyor. Biz de Entertech İstanbul Teknokent olarak, onların hayallerini gerçekleştirmelerine ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamalarına destek olmaya devam edeceğiz."

Entertech İstanbul Teknokent'in standı, festival alanında L Blok L7 numaralı kısımda yer alıyor.

TEKNOFEST KKTC, yarına kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Entertech, TEKNOFEST'te Girişimcilik Programlarını Tanıtıyor - Son Dakika

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