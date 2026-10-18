Erakçi, ABD tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ve savunmaya hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Erakçi, ABD tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ve savunmaya hazır olduklarını söyledi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Bağdat'taki İİT toplantısı marjında ABD'nin tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ve ülkesinin savunmaya önceki savaşlardan daha hazır olduğunu söyledi. Erakçi, 7 günlük planın masada olduğunu, Hürmüz Boğazı'nın açılması için yolun net olduğunu belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'den gelen saldırı tehditlerine ilişkin, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Erakçi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. Toplantısı marjında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkesinin kendini savunmaya hazır olduğunu söyleyen Erakçi, "Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. Kendimizi savunma hazırlığımız önceki savaşlardan daha yüksek. Değerli tecrübeler elde ettik ve tamamen kendimizi savunabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineleyerek, ülkesinin 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu ve aynı şekilde İİT toplantısında da ifade ettiğini kaydetti.

Sunulan 7 günlük planın oldukça açık olduğunu söyleyen Erakçi, şöyle konuştu:

"ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir. Eğer ABD'de gerçekten bir samimiyet olsaydı ki yok yol tamamen açık ve nettir. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının yolu da gayet nettir. Eğer ABD'de Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması noktasında bir irade olursa, birkaç gün içinde koşulların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA
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