Erakçi, Netanyahu'yu hapse girmemek için ABD'yi İran'la savaşa sürüklemekle suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erakçi, Netanyahu'yu hapse girmemek için ABD'yi İran'la savaşa sürüklemekle suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hapse girmemek için ABD'yi İran ile yeni bir savaşa sürüklemekle suçladı. Erakçi, X'ten Netanyahu'nun İran karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi; İran'ın saldırılardan daha güçlü çıktığını savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hapse girmemek için ABD'yi İran ile bir başka savaşa sürüklemekle suçladı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Netanyahu'nun İran aleyhine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İranlı Bakan, "Netanyahu, hapse girmemek için İsrail ve ABD Başkanı açısından doğurabileceği sonuçları göz ardı ederek, ABD'yi yeni bir savaşa sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın "işini bitirmek için" düzenlenen geçenki saldırılardan İran'ın daha güçlü çıktığını savunan Erakçi, "Şansınızı bir kez daha denemek mi istiyorsunuz? Buyurun, deneyin. Ama dikkatli olun; bizim de henüz tamamlanmamış işlerimiz var." açıklamasında bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin "varoluşsal öneme sahip" olduğunu ileri sürerek, açıkladığı güvenlik doktrininde "İran rejimini devirme" konusuna değinmişti.

İran'ın "ekonomisinin gün geçtikçe kötüleşmesinin halk baskısını artırdığını ve yeni protestoların başlayabileceğini" öne süren Netanyahu, "Planımız, rejimin çöküşünü sağlamak için çok kapsamlı ve kararlı bir plan. Tüm güvenlik kurumlarına verdiğim talimat budur." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBinyamin NetanyahuPolitikaİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
Galatasaray maçında forma giyebilecek mi Lille’den Berke Özer için açıklama Galatasaray maçında forma giyebilecek mi? Lille'den Berke Özer için açıklama
23:36
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
23:27
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
23:09
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
22:42
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı yendi
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 01:33:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Erakçi, Netanyahu'yu hapse girmemek için ABD'yi İran'la savaşa sürüklemekle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei