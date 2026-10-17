Erakçi ve Recci, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda buluştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bağdat'taki görüşmede, Erakçi ile Recci ikili ilişkilerin yanı sıra "önemli bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

İran ve Lübnan arasındaki gerilimli ilişkiler

İsrail'in 2 Mart'tan sonra Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmasıyla birlikte Beyrut ile Tahran arasındaki ilişkiler de gerilmişti.

Bu kapsamda Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek akreditasyonunu iptal etmiş ve ülkeyi terk etmesini istemişti.

25 Ağustos'ta AA'ya konuşan Lübnanlı resmi bir kaynak, Şeybani'nin oturum izninin diplomat olarak değil, İran vatandaşı sıfatıyla 6 ay uzatıldığını belirtmişti.

Son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 24 Eylül'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölgesel çatışmalara sahne olmak istemediğini belirtmişti.

Selam, İran'a, Beyrut için yeni bir büyükelçi adayı belirleme çağrısında bulunurken, görüşmeye Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de katılmıştı.