TOKAT'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün Erbaa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi'ndeki bir apartman inşaatının önünde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle 4 inşaat işçisi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflarla ilgili adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da İnşaat İşçileri Arasında Kavga - Son Dakika
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