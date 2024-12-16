Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Çelebibağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki aileden 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaymakamlık koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Güncel › Erciş'te Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?