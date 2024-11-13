Erciş'te Antik Kentte Önemli Bulgular - Son Dakika
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Erciş'te Antik Kentte Önemli Bulgular

Van'ın Erciş ilçesindeki antik kentte kazılarda 3 kitabe ve drenaj kanalları bulundu.

13.11.2024 11:48
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Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektarlık alana kurulu ızgara planlı antik kent kalıntısında, 3 kitabe, oval şekilli kale burcu ve surlardaki suyun tahliyesinde kullanılan drenaj kanalları ortaya çıkarıldı.

İlçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluk ve 1,5 kilometre genişliğe sahip tarihi alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yürütülen kazılarda yeni buluntular ortaya çıkarılıyor.

Erciş Kaymakamlığının da desteklediği kazılarda önceki yıllarda Aramice yazılmış 5 kitabenin, surların, 10 metre çapında ve 3 metre yüksekliğinde oval şekilli kale burcunun ve seramiklerin gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte, bu yıl da 3 kitabe, oval şekilli kale burcu ve drenaj kanalarına rastlandı.

Kitabelerin daha rahat okunabilmesi için estampaj (kazınmış ya da kabartma olarak belli bir yüzeye işlenen bezemeler ve yazıların, üzerine kağıt konularak kopyalanması) çalışması yapan kazı ekibi, bulunan taşları restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza altına alıyor.

"Önemli bulgular elde ettik"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, bu yıl 10 Ekim'de kazı çalışmalarına başladıklarını ve önemli buluntulara ulaştıklarını söyledi.

Sur kalıntıları üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl yaptığımız kazılar sırasında ortaya çıkardığımız burca benzer bir burç daha tespit ettik. Aynı zamanda Aramice yazılmış 3 yazıtla karşılaştık. Bu yıl drenaj kanallarını da çalışmalar sırasında ortaya çıkardık. Surlarda biriken suyun dışarıya akıtılması için kullanılan drenaj kanallarını tespit etmiş olmamız bu yıl Zernaki Tepe kazıları için önemli bulgular arasında yer aldı. Surların daha dayanıklı olması için yapılan bir sistem bu. Urartu döneminde doğan ve Anadolu bölgesinde bildiğimiz bir sistemin aynı şekilde Zernaki Tepe'de de uygulandığını gördük."

Aramice kitabelerin belgelenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bu çalışmada estampaj yöntemini kullanıyoruz. Gelecek yıllarda bunlar üzerinde çalışılacağı zaman daha rahat okunabilmesi için estampaj verilerini de kayıt altına almış oluyoruz. Ayrıca surlardan düşen, kazılar sırasında ortaya çıkan büyük taşları, önümüzdeki yıllarda yapılacak restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kullanmak üzere belli noktalarda muhafaza altına aldık." diye konuştu.

"Açık müze alanına dönüştürülmesi için çaba göstereceğiz"

Kazılara destek veren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ise Zernaki Tepe'de, bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyan ızgara planlı antik kentteki kazıların devam ettiğini dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yapılan kazılarda yeni kitabeler, drenaj kanalları ve burç ortaya çıkarıldı. Bu çalışmanın, kadim bir şehir olan Erciş'imize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Antik kentin, kazılarımız ilerledikçe bölge insanının, turistlerin ziyaret edebileceği bir açık müze alanına dönüştürülebilmesi için Erciş Kaymakamlığı olarak paydaşlarımızla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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