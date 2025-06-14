Van'ın Erciş ilçesinde trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Kara Yusuf Bey Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.
Trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin lira cezai işlem uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Erciş'te Motosiklet Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?