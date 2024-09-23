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Erciş'te şiddetli yağış etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde gece saatlerinde yoğun yağış etkili oldu. Kısa süreliğine adeta bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı.

Erciş'te meteorolojinin uyarıları sonrası bu akşam aniden başlayan gök gürültüsü ve şimşekler geceyi aydınlatırken kısa süreliğine yoğun yağmur yağışı yaşandı. Yağmur sonrası su birikintileri oluşurken akşam olması ve tatil günü olması nedeni ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.