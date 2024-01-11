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Erciş'te vatandaşlar 'Birbirimize candan bağlıyız' kampanyasına bağış yaptı - Son Dakika
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Erciş'te vatandaşlar 'Birbirimize candan bağlıyız' kampanyasına bağış yaptı

Türk Kızılay'ın Türkiye geneli başlattığı 'Birbirimize candan bağlıyız' kampanyasına Erciş'te vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak amacıyla başlatılan kampanya, hava şartları ve ramazan nedeniyle tüm hızıyla devam ediyor. Kan bağışı yapanlar Kızılay'a teşekkür etti.

Erciş\'te vatandaşlar \'Birbirimize candan bağlıyız\' kampanyasına bağış yaptı
11.01.2024 - 20:47,
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Erciş'te vatandaşlar "Birbirimize candan bağlıyız" kampanyasına bağış yaptı

VAN - Türk Kızılay'ın Türkiye geneli başlattığı "Birbirimize candan bağlıyız" kampanyasına Erciş'te vatandaşlar bağış yaptı.

Türk Kızılay'ı, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak amacıyla "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı kampanyası başlattı. Türkiye geneli "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kampanyaya Erciş'te vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay gönüllüsü Ayhan boğa hava şartlarından ve önümüzün ramazan olmasından dolayı kan stokunun tükenmemesi için Türkiye geneli yeni başlatılan kan bağışı kampanyası tüm hızı ile devam etmektedir. Biz de gönüllü olarak burada bulunmaktayız. Tüm halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Herkesi kan bağışına bekliyoruz dedi.

Genç Kızılay gönüllüsü Zeynep Marufoğlu Türkiye geneli başlatmış olduğumuz kan bağışı kampanyamıza sizde dahil olmak ister misiniz, "Birbirimize candan bağlıyız" Sen de kan bağışçımız ol ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım dedi.

Kan bağışı yapan Yunus Akyol ise Erciş'teyiz Kızılay kan bağış aracı gelmiş, bizde kan verdik, ikramımızı aldık teşekkür ediyoruz Kızılay'a, yaptıkları hizmetten dolayı güzel bir hizmet bizim için de insanlık içinde güzel bir hizmet. Emekleri iyi olsun, daim olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz dedi

Kaynak: İHA
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Türkiye, Kızılay, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te vatandaşlar 'Birbirimize candan bağlıyız' kampanyasına bağış yaptı - Son Dakika
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