Erciyes'e İlk Kar Düştü

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Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı

KAYSERİ - Yaz mevsiminin bitmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı.

Yaz aylarının bitmesinin ardından hava sıcaklıklarının da düşmeye başladığı Kayseri'de mevsimin ilk karı yağdı. Bugün sabah saatlerinden itibaren havanın hissedilir derecede soğumasının ardından kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı oldu.

Yağışın ardından Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde yeniden beyaz örtü göründü.