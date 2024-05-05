Güncel

100 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor

İsrail basını en çok etkilenen 2 sektörü manşetine taşıdı

Erciyes'e Mayıs ayında kar yağdı

KAYSERİ - Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne Mayıs ayında ar yağarken, zemin beyaz örtüyle kaplandı.

İl merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, Erciyes Kayak Merkezi'nde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü 2 bin 200 metreden üst noktalara kadar etkili olan kar yağışı sonrası zemin beyaz örtüyle kaplandı.