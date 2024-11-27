Erciyes Kayak Merkezi\'nde Kar Manzaraları

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Kayseri'de 3 gündür etkili olan kar yağışı Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.
Dağdaki sisin kalkmasının ardından kayak merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Merkezde kayak sezonu için ekiplerin hazırlıkları devam ediyor.
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