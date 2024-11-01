Erciyes, London Snow Show\'da Tanıtıldı

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, İngiltere'de düzenlenen London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış sporları tutkunlarını buluşturan London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi oldu.

Erciyes AŞ yetkilileri fuarda özel kayak turları sunan acente ve profesyoneller ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuarda Erciyes'in pistlerini tanıtmak amacıyla sanal gerçeklik sunumu kullanılarak ziyaretçilere kayak deneyimi yaşatıldı ve kayak merkezi imkanları detaylıca anlatıldı.

Erciyes standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü, Türkiye'nin kış sporları imkanlarının genişliği ve çeşitliliği hakkında bilgi verildi.

Erciyes, geçen yıldan itibaren acentelerle yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl ilk kez İngiliz kayak severleri ağırlayacak.