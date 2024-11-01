Erciyes, London Snow Show'da Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes, London Snow Show'da Tanıtıldı

Erciyes, London Snow Show\'da Tanıtıldı

Erciyes, İngiltere'deki turizm fuarında Türkiye'yi temsil ederek kayak deneyimi sundu.

01.11.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, İngiltere'de düzenlenen London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış sporları tutkunlarını buluşturan London Snow Show Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi temsil eden tek kayak merkezi oldu.

Erciyes AŞ yetkilileri fuarda özel kayak turları sunan acente ve profesyoneller ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuarda Erciyes'in pistlerini tanıtmak amacıyla sanal gerçeklik sunumu kullanılarak ziyaretçilere kayak deneyimi yaşatıldı ve kayak merkezi imkanları detaylıca anlatıldı.

Erciyes standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü, Türkiye'nin kış sporları imkanlarının genişliği ve çeşitliliği hakkında bilgi verildi.

Erciyes, geçen yıldan itibaren acentelerle yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl ilk kez İngiliz kayak severleri ağırlayacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, Erciyes, kayseri, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes, London Snow Show'da Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes, London Snow Show'da Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.