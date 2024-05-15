Erdek'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdek'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Erdek\'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, ENGEL-DER Erdek Şubesi tarafından bayrak, ritim ve dans gösterisi sunuldu. Programda ayrıca görme engelli bir öğrenci tarafından şiir okundu ve tiyatro gösterisi yapıldı.

15.05.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER) Erdek Şubesi öncülüğündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ENGEL-DER Şube Başkanı Meliha Söğüt'ün konuşma yaptığı etkinlikte, engelliler tarafından bayrak, ritim ve dans gösterisi sunuldu.

Görme engelli bir öğrencinin şiir okuduğu program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Balıkesir, Erdek, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: Erdek'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement