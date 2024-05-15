Erdek\'te Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı'nda Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER) Erdek Şubesi öncülüğündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ENGEL-DER Şube Başkanı Meliha Söğüt'ün konuşma yaptığı etkinlikte, engelliler tarafından bayrak, ritim ve dans gösterisi sunuldu.

Görme engelli bir öğrencinin şiir okuduğu program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.