Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.
Erdek açıklarında seyreden yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve yangın söndürme gemisi yönlendirildi.
Yatta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen yat, inceleme yapılmak üzere Erdek İskelesi'ne çekildi.
Son Dakika › Güncel › Erdek'te Lüks Yat Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?