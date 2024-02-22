Erdek'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erdek'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Erdek\'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Rıza İ. yönetimindeki otomobil ile Fırat T'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fırat T. ve arkasında bulunan Dağhan S. yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Rıza İ. ise polis merkezine götürüldü.

22.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:28
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdek-Ocaklar Mahallesi yolunda Rıza İ. yönetimindeki 10 AKU 284 plakalı otomobil ile Fırat T'nin kullandığı 10 ALA 136 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fırat T. ve arkasında bulunan Dağhan S. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Rıza İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Balıkesir, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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