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Erdek'te uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Erdek'te uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde sentetik ecza ve sentetik uyuşturucu bulunurken, iş yerinde ise doldurulmuş makaron ve açık tütün ele geçirildi. Yasal işlem başlatılan zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.

Erdek\'te uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
11.01.2024 - 19:47,  Güncelleme: 19:49
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu ile kaçak tütün ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı belirlenen Duygu N'yi (38) otogarda durdurarak üst araması yaptı.

Üzerinde 64 adet sentetik ecza ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlının iş yerinde yapılan aramada ise 5 bin 520 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 16 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Erdek, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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