Erdek\'te uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu ile kaçak tütün ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı belirlenen Duygu N'yi (38) otogarda durdurarak üst araması yaptı.

Üzerinde 64 adet sentetik ecza ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlının iş yerinde yapılan aramada ise 5 bin 520 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 16 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.