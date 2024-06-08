Erdoğan: Enflasyonda zor dönem geride kaldı, döviz bozdurma zorunluluğu indirildi

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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da; "Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz, yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesi gününden itibaren geçerli olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Rusya- Ukrayna savaşına ve 6 Şubat depremlerine rağmen, hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar dolar hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.

İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs ayında da devam etti. İthalatımız Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi. 2024 yılı Mayıs ayında ihracattaki artış ve ithalattaki azalışın da etkisiyle dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş gösterdi.

"Cari açıktaki azalma finansal istikrara destek olacak"

Yılın ilk beş ayında hizmet ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 36,2 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyorum. Yıllıklandırılmış olarak 2024'ün ilk 3 ayı sonunda 103,2 milyar dolar olan hizmet ihracatımızın ilk 5 ayın sonunda 104,3 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Cari işlemler açığındaki iyileşme, dış ticaret dengesindeki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma ve turizm gelirlerindeki artışla Orta Vadeli Program hedeflerinden çok daha iyi gerçekleşecek. Cari açıktaki azalma hem rezerv birikimini müspet etkileyecek hem de finansal istikrara destek olacaktır.

Firmalarımızın finansman sorununa çözüm bulunmasının ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Hazine Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ihracatçılarımızın finansman imkanlarını geliştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Sürekli yeni teşvikler ve destekleri devreye alıyoruz.

"İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 30'a indirdik"

Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Geçen sene tüm taraflarla görüşerek hazırladığımız Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Popülizmin zirveye çıktığı 31 Mart seçimleri sürecinde Türk ekonomisine ilave yük oluşturacak adımlardan uzak durmak suretiyle programa olan güvenimizi uygulamalarımızla ispat ettik. Sırf seçim kazanmak uğruna milletimize yalan söyleme, meydanlarda bol keseden vaat dağıtma gibi yollara başvurmadık. Bundan 3 ay önce, seçim meydanlarında olmadık sözler verenler, bugün verdikleri sözleri tutmak yerine sadece miting yapıyor, ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Liyakat, adalet, hak, hukuk diyerek ahkam kesenlerin bugün nepotizmin kitabını yeniden yazdıklarını görüyoruz. Şehirlerine hizmet etmesi gerekenler sadece hısım-akrabaya çalışıyor. Biz siyasi olarak etik dışı olan bu yolların hiçbirine tevessül etmedik. İnsanımıza karşı daima dürüst olduk. Tutamayacağımız sözü vermedik.

"Enflasyonda en zor dönem geride kaldı"

Önceliğimiz, bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz. Mali disiplin alanındaki adımlar para politikamızın etkinliğini arttıracak ve enflasyonla mücadeleye güçlü destek verecek. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde hamdolsun başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz, yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız."