Erdoğan Kocaeli\'de miting yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli'de düzenlediği mitingde konuştu. Kocaelili seçmenden, İstanbul'daki yakınlarına oy kullanması için çağrıda bulunmasını isteyen Erdoğan, "Telefon rehberimize bakıp, nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız. Kapı komşumuz İstanbul'da yaşayan eşimizi, dostumuzu, akrabamızı da mutlaka sandığa gitme konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek, CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı ikaz edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli'de düzenlediği mitingde konuştu. Kocaeli'de yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli, bir kez daha 'eser ve hizmet' diyecek. Kocaeli, tercihini hem de çok net ir şekilde Cumhur İttifakından, 'Gerçek belediyecilikten yana yapacak. Kocaeli, sanayinin, üretimin, ticaretin şehri, milli iradenin yıkılmaz kalesi. Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kocaeli ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Benim yol arkadaşı Kocaeli'm bu.
Emniyete sordum. Şu anda meydanda 85 bin kişi var. Biliyorsunuz artık 2 gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, bize hizmet edecek, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasından duracak isimlerden yana kullanacağız.
Telefon rehberimize bakıp, nazımızın geçtiği, hatırımızın olduğu insanları tek tek arayacağız. Kapı komşumuz İstanbul'da yaşayan eşimizi, dostumuzu, akrabamızı da mutlaka sandığa gitme konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek, CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı ikaz edeceğiz.
"SANDIK HEPİMİZİN NAMUSUNA EMANETTİR"
Seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak seviyededir. Uğruna bedel ödediğimiz kazanımlarımızın elimizden kaymasına izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye, bizlerin ortak yurdu, çatısı, yuvasıdır. Sandık hepimizin namusuna emanettir. Sandığın itibarının korunması noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Aziz kardeşlerim Türkiye olarak bugünlere büyük mücadelelerle ulaştık. Kazanımlarımız bize altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık. Nice zorlukla karşılaştık. Nice sabotaja maruz kaldık. Büyük felaketler yaşadık.
"DEPREM SORUNUNU BEKA SORUNU OLARAK GÖRMELİYİZ"
Son olarak da 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldırmaya başladık. Deprem meselesi bir beka sorunudur. Gelecek 5 yıl boyunca seferberlik anlayışıyla adım atacağız. TOKİ'yle attığımız adımlar hayat kurtardı. Yıkılan yapıların çoğu 1999 öncesi inşa edilenlerdir. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim, deprem meselesini beka sorunu olarak görmeliyiz. Muhalefetin takoz siyasetine rağmen adımlarımızı başarıyla attık."
Son Dakika › Güncel › Erdoğan Kocaeli'de miting yaptı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sandık güvenliğine dikkati çekerek "Onlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 'Kazandık, aramızda kalsın öndeyiz, kazanıyoruz.
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