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- Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile görüştü

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir arya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin köklü kültürel ve tarihi bağları bulunan Moğolistan ile ilişkilerin her alanda daha üst düzeylere çıkarılmasının önemli olduğunu, bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.