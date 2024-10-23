Ereğli\'de Kargo Gemisi Karaya Oturdu

??? Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.
Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.
ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.
Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.
Dalgıçların yapacağı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
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