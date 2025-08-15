Ermenek'te Orman Yangını

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ermenek'in Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde saat 13.30 sıralarında ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın hızla etkisiyle yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin hızla geniş alana yayılması nedeniyle de Orman Genel Müdürlüğü'nden 4 adet helikopter desteği istendi. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.