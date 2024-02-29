Ermenistan, AB'ye aday ülke olmaya hazır olduğunu belirtti

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Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke olmaya hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ulusal Meclis Başkanı Simonyan, ülkesinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkmaya yönelik kesin karar almadığını ancak AB'ye adaylık doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.

Simonyan, KGAÖ'den çıkma konusunda kesin karar olmamasına rağmen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın neden KGAÖ ile ilişkileri dondurma yönünde açıklamalar yaparak Rusya ile ilişkileri gerdiğinin sorulması üzerine, "Ermenistan, egemen topraklarını savunma ihtiyacı duymaktadır. 10 yılı aşkın süredeki olayları değerlendirirsek müttefikimiz bize yardım etmemektedir. 'Etmeyecektir' diyemem ancak etmiyor." dedi.

Meclis Başkanı, KGAÖ'den ve çalışmayan güvenlik sisteminden hoşnut olmadıklarını belirtti.

Simonyan, Ermenistan'ın AB ile ilişkileri güçlendirmeye ve AB'ye aday ülke olmaya hazır olduğunu vurgulayarak, ülkesinin bu doğrultuda ilerleyeceğini savundu.

Ermenistan'ın dış politika doğrultusunu değiştirdiğine dair açıklama yapmak için acele etmek istemediğini dile getiren Simonyan, bunun tek taraflı bir adım gibi görünmesinin arzu etmediğini söyledi.

Başbakan Paşinyan, 28 Şubat'ta KGAÖ ile fiili olarak dondurdukları ilişkilerini, Örgütten beklentilerinin karşılanmaması halinde yasal çerçevede de dondurabileceklerini açıklamıştı.