Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni anayasa çağrısı yaptı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, değişen dünya koşulları nedeniyle Ermenistan için yeni bir anayasanın gerekli olduğunu, yeni anayasanın mevcutta değişiklik değil, tüm vatandaşlarca kabul edilebilecek yeni bir metin olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Paşinyan, Ermenistan Ulusal Meclisinin Youtube kanalından canlı yayınlanan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin, milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantıda, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, yönetimdeki "Sivil Sözleşme" grubundan bir milletvekilinin Ermenistan'da "Dördüncü Cumhuriyet"in kurulması olasılığına yönelik tartışmalara dair sorusuna cevaben, burada kastedilenin yeni anayasa olduğunu, mevcut anayasanın kabul edildiği dünya koşullarının şu anda değiştiğini vurguladı.

Paşinyan, "'Dördüncü Cumhuriyet' derken ne kastediyorum? İçsel anlamda, Anayasa değişikliği değil, anayasaya karşı oy verenler dahil herkesin, bu anayasaya çoğunluğun lehte oy verdiğini kabul ettiği, halk tarafından kabul edilmiş yeni bir anayasa kastediyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetin elinde şu anda yeni anayasaya dair teklif edilebilecek bir metin olmadığını kaydeden Paşinyan, toplumun yeni anayasanın neden gerekli olduğunu ve amacını tartışarak, bir anlayış oluşturması gerektiğini aktararak, sonrasında net bir içerik hazırlanması safhasına geçilebileceğine dikkati çekti.

Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerine dair konuşan Paşinyan, barış anlaşma metninde üzerinde mutabakata varılan bir madde gereği tarafların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerden kaçınmak için kendi kanunlarına atıfta bulunamayacaklarını dile getirdi.

Son günlerde gündemde olan okul tarih kitaplarındaki "Ermeni tarihi" ifadesinin "Ermenistan tarihi" olarak değiştirilmesine yönelik muhalefet eleştirilerine de değinen Paşinyan, hükümetin bu konuda devlet ile ana vatanı kesinlikle karşı karşıya getirmediğini sadece bu kavramlar arasındaki ilişkinin anlaşılması ve araştırılması gerektiğini söyledi.

"Ermeni tarihinin" Ermenilerin devletinin olmadığı, ara dönemlerde devlet kurduğunu anlatan bir tarih olduğunu kaydeden Başbakan Paşinyan, "Ermenistan tarihinin" ise devletin olmadığı dönemleri de içeren bir devletleşme tarihi olduğunu bildirdi. Paşinyan, "Biz devlete sahip olmama dönemlerinin hakimiyetini, devlete sahip olma dönemlerinin hakimiyetiyle değiştirmek istiyoruz. (Kitaplarda) bugün durum böyle değil." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Gürcistan ve Ermenistan arasında 26 Ocak'ta imzalanan iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine ilişkin memoranduma da değinerek, söz konusu belgenin her iki hükümetin bütünsel ilişkiler gündemini ilerletme iradesini ifade ettiğini, Gürcistan'da yaşanan kabine değişikliğinin bunu olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmediğini kaydetti. Ermenistan Başbakanı, Gürcistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile daha derin ilişkiler kurmasının nedeninin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 1 Şubat'ta Devlet Radyosu'nun "Güvenlik Ortamı" programında yaptığı açıklamada Ermenistan Anayasası ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, devlet politikasının Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki unsurlara uygun olarak yürütülmesi halinde barışa ulaşılamayacağını, aksine savaş çıkacağını belirtmişti.