Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran lideri Hamaney\'in danışmanı Harrazi ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi bir araya geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, resmi ziyareti kapsamında Ermenistan'da bulunan Harrazi, Paşinyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülkenin siyasi, enerji ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra "Güney Kafkasya güvenliği" konuları ele alındı.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Harrazi, ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la da bir araya geldi.