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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran lideri Hamaney'in danışmanı Harrazi ile görüştü - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran lideri Hamaney'in danışmanı Harrazi ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin siyasi, enerji ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra 'Güney Kafkasya güvenliği' konuları ele alındı. Harrazi ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la da bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran lideri Hamaney\'in danışmanı Harrazi ile görüştü
30.01.2024 - 12:17,
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı ve Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi bir araya geldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, resmi ziyareti kapsamında Ermenistan'da bulunan Harrazi, Paşinyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülkenin siyasi, enerji ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra "Güney Kafkasya güvenliği" konuları ele alındı.

İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Harrazi, ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la da bir araya geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran lideri Hamaney'in danışmanı Harrazi ile görüştü - Son Dakika
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