Ermenistan'da kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ermenistan'da kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor

Ermenistan\'da kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor

Ermenistan'da geçen haftadan bu yana, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi için yürütülen çalışmalara karşı başlayan, kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor. Bugün Erivan'da gözaltına alınan 170'i aşkın eylemci serbest bırakılırken, eylemciler polis kontrolünün olmadığı başka yerlerde yol kapatma eylemlerine devam ediyor. Eylemciler, Erivan-Sevan, Erivan-Aparan otoyolunu ve Erivan-Ararat otoyolu güney girişini ulaşıma kapattı. Ermenistan-İran ve Ermenistan-Gürcistan kara yolu da ulaşıma kapatılan yollar arasında. Emniyet güçlerinin talimatlarına uymayan eylemcileri gözaltına almaya devam ettiği bildirildi.

13.05.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan'da geçen haftadan bu yana, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi için yürütülen çalışmalara karşı başlayan, kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Erivan'da yolların kapatılması eylemleri polisle göstericileri karşı karşıya getirdi. Bugün Erivan'da gözaltına alınan 170'i aşkın eylemci serbest bırakılırken, eylemciler polis kontrolünün olmadığı başka yerlerde yol kapatma eylemlerine devam ediyor.

Eylemler şehir dışına da sıçradı

Eylemciler, Erivan-Sevan, Erivan-Aparan otoyolunu ve Erivan-Ararat otoyolu güney girişini ulaşıma kapattı. Ermenistan-İran ve Ermenistan-Gürcistan kara yolu da ulaşıma kapatılan yollar arasında.

Erivan dışındaki otoyolların açılması için çok sayıda emniyet gücü gönderildi, zaman zaman eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.

Ermenistan'ın diğer şehirlerinde de vatandaşlar otomobil konvoyları düzenleyerek eylem yapıyor.

Emniyet güçlerinin talimatlarına uymayan eylemcileri gözaltına almaya devam ettiği bildirildi.

Mirzoyan'dan harekete katılan diplomatlara "asker kaçağı" değerlendirmesi

Öte yandan, Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın başını çektiği, "Vatan için Tavuş" hareketini destekleyen ve sınır belirleme çalışmalarında Almatı Bildirgesi'nin temel alınmasının "anayasaya aykırı" olduğu yorumları yapan eski dışişleri bakan ve diplomatları, savaş esnasında "mevzilerini terk eden asker kaçakları"na benzetti.

Söz konusu diplomatları hiçbir şekilde ciddiye almadığını vurgulayan Mirzoyan, bu kişilerin Azerbaycan'la barış sürecini baltalayarak Ermenistan devletini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını savundu.

Galstanyan Erivan'da taraftar toplamaya çalışıyor

Hükümet karşıtı eylemlerin başını çeken Başpiskopos Bagrat Galstanyan ise Erivan'da çeşitli kuruluşları gezerek taraftar toplamaya çalışıyor.

Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisine girişine izin verilmemesinin ardından Galstanyan, yanında kimliğini kanıtlayabilecek bir belge olmadığı gerekçesiyle Ulusal Meclis'e de alınmadı.

Galstanyan yaptığı açıklamada, eylemleri sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ermenistan'da kilisenin yönlendirdiği eylemler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement