Ertuğruloğlu'ndan Güney Kıbrıs'a Sert Uyarı

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- KKTC'li Bakan Ertuğruloğlu: "GKRY ne kadar silahlandırılırsa silahlandırılsın, ne kadar şımartılırsa şımartılsın NATO'ya girme diye bir olasılıkları yok Türkiye olduğu sürece"

"Türkiye'ye karşı herhangi bir askeri harekatta başarı kazanmaları söz konusu değil"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde artan silahlanma faaliyetlerine ilişkin, "GKRY ne kadar silahlandırılırsa silahlandırılsın, ne kadar şımartılırsa şımartılsın NATO'ya girme diye bir olasılıkları yok Türkiye olduğu sürece. Türkiye'ye karşı herhangi bir askeri harekatta başarı kazanmaları söz konusu değil" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde artan silahlanma faaliyetleri ve dış güçlerin desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu durumun adadaki 50 yıllık barış ve huzur ortamını tehdit ettiğini ifade eden Bakan Ertuğruloğlu, "Ada'da 1974'ten itibaren Türk askerinin varlığı ile bir denge oluşmuş, bir huzur ve barış ortamı sağlanmış ve bu durum 50 yıldır sürdürülmektedir. Ancak son dönemde ABD'nin GKRY'yi şımartan politikaları, askeri desteği ve yığınağı, Fransızların aynı şekilde bölgedeki faaliyetleri, hatta kısa süre önce iki Fransız uçağının KKTC hava sahasını ihlal etmesi, 50 yıllık bu dengeyi ve sükuneti, tehdidin olmadığı ortamı bozucu yönde gelişmelere yol almaya gebedir. Bu durum bir silahlanma yarışını gündeme getirebilir" ifadelerini kullandı.

"GKRY'nin zihniyetini çok iyi biliyoruz" diyen Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununu bir Türk istilası ve işgali olarak gören Rum tarafına bu kadar askeri güç verirseniz, silah ambargosunu kaldırıp yığınak yaparsanız, ortak tatbikatlar yaparsanız ve hatta NATO'ya üye yapmak için süreç başlattığınızı hissettirirseniz bu adamların başı döner. Bu adamlar kendilerini Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yerine geçen ABD'nin müttefiki olarak görür ve çılgınlığa gidebilirler. Türkiye'ye karşı askeri bir savaş kazanacakları yanılgısına düşüp bir çılgınlığa tevessül edebilirler. Bunların müsebbibi Rumlardan fazla Rumları bu şekilde şımartan başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dış güçlerdir" ifadelerini kullandı.

Rum tarafının kendilerine "Bu insanlar bizi neden eğitiyor, bize neden bu kadar silah veriyor? Kiminle savaşacağız? Ruslarla mı savaşacağız?" sorusunu soracağını

kaydeden Ertuğruloğlu, "Tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Rum tarafının silahlanmasının hedefi açıkça kimdir? Hedef biziz ya da Türkiye'dir. Bizi de kale alan bir yaklaşımları yok. Onlara göre işgalci ülke Türkiye. Bu silahlanma, bu yığınak 50 yıllık sükuneti ve huzuru bozucu hareketler, 'biz Türkiye ile baş edebileceğimiz bir duruma geldik' inancını doğurabilir Rum tarafında ama bu çılgınlığa sebep olabilir. Kimse böyle bir şeyi arzu edemez, etmemesi gerekir. Böyle bir hadsizliğin sonucunun ne olacağı belli. GKRY ne kadar silahlandırılırsa silahlandırılsın, ne kadar şımartılırsa şımartılsın NATO'ya girme diye bir olasılıkları yok Türkiye olduğu sürece. Türkiye'ye karşı herhangi bir askeri harekatta başarı kazanmaları söz konusu değil. Boşuna para harcıyorlar, kendi halklarını boşuna ümitlendiriyorlar. Herkesin emin olması gerekir. Anavatan Türkiye, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güvenlik Komutanlığı, güneydeki tüm askeri hareketlenmeleri yakından takip etmektedir ve gerekli önlemleri almıştır, almaya da devam edecektir" dedi.