ERÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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ERÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı

ERÜ ve ORAN arasında siber güvenlik eğitimi protokolü imzalandı, gençler eğitilecek.

14.10.2024 16:51
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında "Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre protokol, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı.

Çiçek, imzalanan protokolle gençlerde siber güvenlik konusunda farkındalığın artırılacağını belirtti.

ERÜ'nün Kayseri'nin gururu olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"İmzalanan protokolle bir yıl boyunca sürecek programda, gençlerimizin siber güvenlik konusunda farkındalıklarını artıracağız ve onlara eğitimler verilecek. Özellikle bu iş kolunda işlere yerleşmeleri sağlanacak. Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olarak değerlendirilen siber alanında hizmet veren kendi gençlerimiz olacak. Bu manada da sıkı bir eğitim programı oluşturulacak."

Rektör Altun da önemli bir protokol için buluşmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Altun ve Şeker tarafından protokol imzalandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Erciyes, kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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