ERÜ yeni öğrencilerini Kayseri Kültür Yolu Turu'nda Rektör Altun'la buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

ERÜ yeni öğrencilerini Kayseri Kültür Yolu Turu'nda Rektör Altun'la buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ERÜ yeni öğrencilerini Kayseri Kültür Yolu Turu\'nda Rektör Altun\'la buluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Kayseri Kültür Yolu Turu düzenledi. Öğrenciler rehber eşliğinde kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da onlarla bir araya geldi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Kayseri'yi yakından tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüsünden kalkan otobüslerle şehir turu yapan öğrenciler, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Cami, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi, Fatih Cami, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünden tura katılan öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin yaşadığı şehri tanımaları için etkinliğin önemli olduğunu belirten Altun, eğitim öğretim hayatında gençlerin mutlaka sosyal olarak da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Kültür SanatErciyesKayseriRektörRehberKültürEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:34:41. #.0.2#
SON DAKİKA: ERÜ yeni öğrencilerini Kayseri Kültür Yolu Turu'nda Rektör Altun'la buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei