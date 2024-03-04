Erzincan\'da araç stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye, Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu

Almanya'da tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının artmasıyla birlikte Türkiye, İspanya'yı geçerek en çok rezervasyon yapılan tatil yeri oldu. Türkiye, 2024 yazı için en popüler tatil destinasyonları arasında birinci sıraya yerleşti.