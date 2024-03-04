Erzincan'da araç stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da araç stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan\'da araç stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da yapılan bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. İran uyruklu iki şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

04.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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Erzincan'da bir aracın stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Erzincan- Erzurum kara yolundaki Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda durulan bir araçta yapılan aramada, stepneye zulalanmış 4 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu S.M. ve P.E, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Erzincan, İran, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da araç stepnesinde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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