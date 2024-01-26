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Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpışması: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpışması: 1 ölü, 9 yaralı

Erzincan'da Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait bir cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 askeri personel ve 2 memur da dahil olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Erzincan\'da cezaevi aracı ile hafif ticari araç çarpışması: 1 ölü, 9 yaralı
26.01.2024 - 17:29,
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Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6'sı askeri personel 9 kişi yaralandı.

Abuzer B'nin kullandığı, Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 54 AFH 520 plakalı servis aracı, Erzincan- Sivas kara yolunun Refahiye Teknecik köyü yolundaki kavşakta, Mehmet Mehdi G. idaresindeki 03 AAY 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki Yakup Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve hastanenin başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA
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