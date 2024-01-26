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Erzincan'da kaza: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari araç ile içerisinde askerlerin bulunduğu midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker toplam 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.01.2024 - 22:55,
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ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari araç ile içerisinde askerlerin bulunduğu midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'ı asker toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Teknecik köyü girişinde meydana geldi. Yeni aldıkları 03 AYY 598 plakalı hafif ticari araç ile mahkum nakli yaptıktan sonra dönen içerisinde askerlerin ve 2 sivil vatandaşın bulunduğu 54 AFH 520 plakalı midibüs çarpıştı. Şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Yakup Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Erzincan\'da kaza: 1 ölü, 9 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da kaza: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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