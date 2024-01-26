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Erzincan'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 asker ve 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 asker ve 9 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumu ağır olan 3 kişi bulunmaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan\'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 asker ve 9 kişi yaralandı
26.01.2024 - 16:18,
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ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde midibüs ile çarpışan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Erzincan- Sivas kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. 03 AYY 598 plakalı hafif ticari araç ile hükümlülerin naklinin yaptıktan sonra dönen askerlerin de içinde bulunduğu midibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Yakup Demir, hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olduğu bildirilirken, hafif ticari aracın yeni alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 asker ve 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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