Erzincan'da Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Erzincan'da Hakkı Y. tarafından kullanılan bir otomobil, park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kazada, Hakan Y. ve annesi Humeyre Y. hayatını kaybederken, sürücü ve Kumru Y. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden Hakan Y'nin Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı açıklandı.

19.07.2024 10:35
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Erzincan'da otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hakkı Y'nin (64) kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Hakan Y. (35) ile annesi Humeyre Y'nin (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kumru Y. (36) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hakan Y'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 2 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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