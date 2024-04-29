Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan\'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Ali Kemali Caddesi Teknoform önündeki kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de kaza yerinde tedbir aldı.

29.04.2024 14:33
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Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ali Kemali Caddesi Teknoform önündeki kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A, H.A, B.L, N.B. ile M.B'yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza yerinde yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bölgede tedbir aldı.

Kaynak: AA

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