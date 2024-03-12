Erzurum'da 106 yıllık coşku
ERZURUM - Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Havuzbaşı Atatürk Anıtı'ndan yapılan ilk törende çelenk sunumu yapıldı. Buradaki törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
"Yiğitler ovası Erzurum'un kurtuluş günü"
Törende bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dadaşların şahlandığı ve ordu-millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek; zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü olduğunu belirterek, " Yine bugün, vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü günün yıl dönümüdür. 12 Mart; Dadaşlar diyarı, yiğitler ovası Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda bu kadim Türk-İslam beldesinin şahlanış günüdür. Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye yönelik zulmüne son verme üzere aldığı emir üzerine harekete geçen Doğu'nun muzaffer kumandanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Birinci Kafkas Kolordusu geceli gündüzlü savaşarak, 12 Mart 1918 sabahı Erzurum'u düşman işgalinden kurtarmıştır. Türk Ordusu, milletiyle birlikte Ermeni işgal ve zulmüne son vermiş, Erzurum'u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır. Bu yüzden 12 Mart; Türk'ün tarihinde önemli sayfa, kutlu bir zafer günüdür. 12 Mart; Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart; aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir." şeklinde konuştu.
Şiirlerin okunmasından sonra Erzurum Bar Ekibi gösteri yaptı, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü programı çerçevesinde Karskapı Şehitliği ve Asri Mezarlık'ta kabirler ziyaret edildi, dualar edildi ve karanfiller koyuldu. Lala Mustafa Paşa Cami'nde ise şehit ve gaziler adına mevlid-i şerif okundu.
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