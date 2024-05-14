Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi

Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi

Erzurum'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, bin 200'si dolu olan 196 bin 200 makaron ve 480 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 9 farklı adrese düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 195 bini boş olan makaronlar ve 480 paket sigara buldu. Operasyonlar sonucunda V.İ, Ö.O, G.K, R.T, K.G, F.Ç, Y.K, F.Ç. ve G.K. ile E.A. hakkında adli işlemler başlatıldı.

14.05.2024 15:15
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Erzurum'da gümrük kaçağı bin 200'u dolu 196 bin 200 makaron ve 480 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 9 farklı adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 195 bini boş, 196 bin 200 makaron ile 480 paket sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda V.İ, Ö.O, G.K, R.T, K.G, F.Ç, Y.K, F.Ç. ve G.K. ile E.A. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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