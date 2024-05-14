Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Makaron ve Sigara Ele Geçirildi

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Erzurum'da gümrük kaçağı bin 200'u dolu 196 bin 200 makaron ve 480 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 9 farklı adrese kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 195 bini boş, 196 bin 200 makaron ile 480 paket sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda V.İ, Ö.O, G.K, R.T, K.G, F.Ç, Y.K, F.Ç. ve G.K. ile E.A. hakkında adli işlemler başlatıldı.