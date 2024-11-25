Erzurum\'da minibüs kazası

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu getiren A.P. idaresindeki 34 KF 5395 plakalı minibüs, Erzurum- Pasinler kara yolu üzerindeki Aziziye Tabyaları girişi mevkisinde aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 8 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan il merkezinde yoğun kar etkili oluyor.
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