Erzurum'da minibüs kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da minibüs kazası

Erzurum\'da minibüs kazası

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan minibüste 8 kişi yaralandı. Hayati tehlike yok.

25.11.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinden Erzurum'a yolcu getiren A.P. idaresindeki 34 KF 5395 plakalı minibüs, Erzurum- Pasinler kara yolu üzerindeki Aziziye Tabyaları girişi mevkisinde aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 8 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan il merkezinde yoğun kar etkili oluyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Aziziye, erzurum, Güncel, Yaşam, Kaza, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da minibüs kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:24:23. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da minibüs kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.