Erzurum'da Şiddetli Sağanak Sonrası Cadde Çöktü

Erzurum'da dün etkili olan şiddetli sağanak sonrası caddede çökme meydana geldi.
Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle sabah saatlerinde çökme yaşandı.
Derin çukurun açıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri şerit çekerek önlem aldı.
Polis ve zabıta ekiplerinin trafiğe kapattığı yolda onarım çalışması başlatıldı.
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